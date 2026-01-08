Jashari e Ricci cercano minuti importanti | per il Milan e Allegri possono essere decisivi

Da pianetamilan.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jashari e Ricci sono in posizione di poter contribuire significativamente alla squadra del Milan. Per Allegri, i loro minuti di gioco potrebbero rivelarsi decisivi, offrendo nuove opzioni nel reparto centrale. La loro presenza in campo può influenzare l’andamento delle partite e rappresenta un’opportunità importante per consolidare la rosa e rafforzare le strategie di gioco.

Milan, Ricci e Jashari potrebbero presto essere chiamati in causa da Massimiliano Allegri anche come titolari. Il mese di gennaio pesa. Ecco l'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

jashari e ricci cercano minuti importanti per il milan e allegri possono essere decisivi

© Pianetamilan.it - Jashari e Ricci cercano minuti importanti: per il Milan e Allegri possono essere decisivi

Leggi anche: Quei 40 minuti che gridano vendetta: Jashari, Allegri e un Milan da riconquistare

Leggi anche: Milan, Allegri: "Leao e Gimenez possono fare le prime punte, ecco cosa voglio da Ricci"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Milan, la forza del centrocampo in un mese ricco di gare: il momento di Jashari e Ricci.

Calciomercato Milan offerta per Jashari, torna di moda Ricci e Camarda va in prestito al Lecce. Tutti i movimenti di mercato dei rossoneri - Il Milan fa sul serio per Jashari, ma in via Aldo Rossi sanno che non è facile trattare con un club come il Bruges, poco propenso a fare sconti. ilmessaggero.it

Milan, oggi visite e firma per Ricci. Nel mentre c'è l'assalto a Jashari - Samuele Ricci è sbarcato a Milano pochi minuti dopo la mezzanotte e oggi muoverà i suoi primi passi nell'universo rossonero. tuttomercatoweb.com

Ricci vicino, si tratta per Jashari: come detto da Tare, si va subito sul centrocampo - Pe tre giocatori in uscita a centrocampo, Tare ha dichiarato che le caratteristiche di Musah non rientrano tra quelle cercate di Allegri, ce ne sono almeno due in entrata. tuttomercatoweb.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.