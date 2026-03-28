Milan | Gimenez il piano di Allegri

Il tecnico del Milan ha definito un piano preciso per l’attaccante Santiago Gimenez, in vista delle ultime partite di campionato. La strategia mira a valorizzare le sue caratteristiche e a integrarlo nel reparto offensivo. La gestione del giocatore sarà monitorata attentamente nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ottimizzare il suo impiego in campo.

Milan: Massimiliano Allegri ha tracciato un percorso chiaro per Santiago Gimenez nella volata finale di stagione. Dopo il lungo infortunio alla caviglia destra (oltre cinque mesi di stop), il centravanti messicano è rientrato in campo contro il Torino e ora il tecnico rossonero ha studiato un piano specifico per farlo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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