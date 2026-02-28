Milan | Allegri annuncia il ritorno di Gimenez

Nella conferenza stampa della vigilia di Cremonese-Milan, tenutasi oggi 28 febbraio 2026 a Milanello, Massimiliano Allegri ha annunciato il ritorno in gruppo di Santiago Gimenez. Il tecnico ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni, senza entrare in dettagli specifici sui tempi di rientro. Gimenez si è allenato con i compagni e sarà a disposizione per la prossima partita.

Nella conferenza stampa della vigilia di Cremonese-Milan, tenutasi oggi 28 febbraio 2026 a Milanello, Massimiliano Allegri ha fornito un aggiornamento molto positivo sulle condizioni di Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, numero 7 rossonero, ha completato con successo la fase pre-atletica post-intervento e potrebbe aggregarsi già da questa settimana al gruppo squadra per gli allenamenti collettivi. “Gimenez ha terminato il lavoro pre-atletico, è in buone condizioni e potrebbe iniziare a lavorare con la squadra già questa settimana. Il recupero procede bene, è in forma positiva”, ha dichiarato il tecnico del Milan, sottolineando il buon esito del percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

