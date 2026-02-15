Milan Futuro basta il rigore perfetto di Chaka Traorè per la prima vittoria casalinga del 2026

Il Milan Futuro di Massimo Oddo conquista la sua prima vittoria casalinga del 2026 grazie a un rigore calciato con precisione da Chaka Traorè. La partita contro il Breno si conclude con un risultato positivo, segnando un passo importante per la squadra. Traorè ha dimostrato freddezza nel momento decisivo, regalando tre punti fondamentali ai rossoneri.

Dopo la Primavera, anche il Milan Futuro torna a vincere. Nella giornata di oggi, l'Under 23 rossonera affidata a Massimo Oddo ha vinto 1-0 al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno contro il Breno. In rete per i rossoneri su calcio di rigore Chaka Traorè. Successo fondamentale che rilancia i rossoneri in piena zona playoff. (fonte acmilan.com) - Prima vittoria casalinga nel 2026 per il Milan Futuro, che si mette alle spalle un periodo avaro di soddisfazioni con un convincente successo sul temibile Breno. Al Chinetti di Solbiate Arno decide - poco dopo la mezzora di gioco - il calcio di rigore di un glaciale Chaka Traorè, salito così a 5 gol in questa stagione di Serie D. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Sul calciomercato del Milan, emergono novità riguardo al futuro di Chaka Traorè.

Dopo la partita tra Chievo e Milan Futuro, Chaka Traorè ha espresso la soddisfazione per la vittoria e ha condiviso le sue impressioni sul momento di forma.

