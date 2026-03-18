Milan-Retegui cena a Milano | Tare avvia la trattativa

Da milanzone.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha iniziato le trattative per riportare Mateo Retegui in Italia, dopo aver deciso di accelerare sulla questione centravanti. Nei giorni scorsi, Igli Tare ha avviato i primi contatti con gli interlocutori coinvolti. Nel frattempo, si è svolta una cena a Milano tra rappresentanti del club e altre figure di rilievo. La trattativa è in fase iniziale e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Il Milan rompe gli indugi per la risoluzione dell’enigma centravanti: Igli Tare ha avviato ufficialmente i contatti per riportare Mateo Retegui in Italia. Secondo le indiscrezioni raccolte da Tuttosport, il Direttore Sportivo rossonero è stato intercettato a cena a Milano con Alessandro Moggi, intermediario dell’agenzia che cura gli interessi del bomber italo-argentino. L’incontro, seppur amichevole, ha servito sul tavolo la fattibilità di un’operazione complessa per strappare l’ex Genoa e Atalanta all’ Al-Qadisiya, club saudita che detiene il cartellino del calciatore dopo il blitz di mercato della scorsa estate. L’ostacolo principale tra Retegui e la maglia numero 9 del Diavolo è rappresentato da un ingaggio faraonico da 16 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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