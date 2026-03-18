Milan-Retegui cena a Milano | Tare avvia la trattativa

Il Milan ha iniziato le trattative per riportare Mateo Retegui in Italia, dopo aver deciso di accelerare sulla questione centravanti. Nei giorni scorsi, Igli Tare ha avviato i primi contatti con gli interlocutori coinvolti. Nel frattempo, si è svolta una cena a Milano tra rappresentanti del club e altre figure di rilievo. La trattativa è in fase iniziale e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Il Milan rompe gli indugi per la risoluzione dell’enigma centravanti: Igli Tare ha avviato ufficialmente i contatti per riportare Mateo Retegui in Italia. Secondo le indiscrezioni raccolte da Tuttosport, il Direttore Sportivo rossonero è stato intercettato a cena a Milano con Alessandro Moggi, intermediario dell’agenzia che cura gli interessi del bomber italo-argentino. L’incontro, seppur amichevole, ha servito sul tavolo la fattibilità di un’operazione complessa per strappare l’ex Genoa e Atalanta all’ Al-Qadisiya, club saudita che detiene il cartellino del calciatore dopo il blitz di mercato della scorsa estate. L’ostacolo principale tra Retegui e la maglia numero 9 del Diavolo è rappresentato da un ingaggio faraonico da 16 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it Articoli correlati Calciomercato Milan, Tare a cena per Retegui: costo dell’operazione e stipendio per il bomberIl Milan aveva puntato Retegui, con il direttore tecnico Geoffrey Moncada, già nell'estate 2024 quando giocava con il Genoa, prima di virare su... Leggi anche: Calciomercato Milan: si avvia la trattativa per il rinnovo di Leao Tutto quello che riguarda Milan Retegui cena a Milano Tare avvia... Discussioni sull' argomento MERCATO - Schira rivela: Milan, cena tra l'agente di Retegui e Tare, la situazione; Italia Retegui scalda i motori! Voglia Mondiale per Mateo | la mossa per convincere Gattuso e il retroscena sulla telefonata al ct. Tare incontra l'agente di Retegui: prese informazioni. Il nodo è l'ingaggio faraonicoIl casting per il nuovo centravanti rossonero sembra essere già iniziato. Ed è fondamentale che sia così: da troppo tempo nella rosa del Milan quello della ... milannews.it Mercato Milan, cresce la pista Retegui per l’attacco: ok di Allegri, questi i possibili contorni dell’operazioneMercato Milan, prende quota la suggestione Retegui per l’attacco rossonero della prossima stagione: c’è l’ok di Allegri Il futuro dell’attacco rossonero potrebbe parlare italiano. Secondo quanto ripor ... milannews24.com #Calciomercato @acmilan, #Tare a cena con l’agente di #Retegui: è lui il favorito per l’attacco - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com Kean o Retegui e due centrali, ecco il tris di priorità Milan. E Allegri spera in Milinkovic-Savic - facebook.com facebook