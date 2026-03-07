André ‘scommessa’ da 20 milioni Milan abbi il coraggio di puntare sul talento di Comotto

Il Milan sarebbe interessato al centrocampista brasiliano André, secondo alcune voci di mercato. La società rossonera avrebbe messo nel mirino questa operazione, mentre si discute sulla possibilità di puntare sul talento di Comotto. La trattativa resta in fase di rumors, e ancora non ci sono conferme ufficiali o dettagli precisi sulle cifre o sui tempi.

Milan, domani i rossoneri tornano in campo per il Derby contro l'Inter. Una sfida importante, ma in casa del Diavolo si guarda anche al futuro. Non è un mistero l'interesse del club per il centrocampista brasiliano André. Dopo le prime notizie che davano per fatto il colpo, il Corinthians avrebbe cambiato idea alzando il prezzo e mettendo almeno per il momento il stand-by la possibile operazione di calciomercato. Per il Milan potrebbe essere un investimento importante (circa una ventina di milioni di euro) per un ragazzo che ha mostrato qualità (qui come gioca e chi é), ma che a quasi vent'anni (classe 2006) ha esperienza solo in Brasile.