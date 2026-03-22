La Fiorentina pensa a Comotto occhi sul giovane talento del Milan | CM

La Fiorentina sta valutando l’acquisto di Christian Comotto, difensore che attualmente gioca con il La Spezia. Nel frattempo, il giovane centrocampista del Milan sta attirando l’attenzione come possibile rinforzo. Comotto sta crescendo con il club ligure, diventando un elemento importante nel reparto difensivo. La squadra viola monitora attentamente la sua situazione, senza ancora aver ufficializzato alcuna trattativa.

Christian Comotto si sta prendendo la scena a La Spezia con il giovane centrocampista che sta diventando un punto di riferimento della squadra bianconera. La Fiorentina pensa a Comotto per il futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it Passato in prestito al club ligure durante la scorsa estate, il centrocampista classe 2008 è di proprietà del Milan che ha tutta l’intenzione di puntare sul calciatore in ottica futura. Le buone prestazioni del calciatore con la maglia dello Spezia, però, hanno attirato le attenzioni di diversi club. Dal Parma al Bologna, molte società stanno tenendo sotto osservazione la crescita del ragazzo che potrebbe diventare anche un punto di forza della nazionale italiana in ottica futura. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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