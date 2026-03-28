Mike Fincke sul primo rientro anticipato dalla ISS | Non riuscivo più a parlare i medici non sanno perché

Un astronauta ha riferito di aver dovuto rientrare in anticipo dalla Stazione Spaziale Internazionale a causa di problemi di salute. Ha dichiarato di aver avuto difficoltà a parlare, e i medici hanno escluso alcune cause senza riuscire a trovare ancora una spiegazione precisa. Questa è la prima volta che l’astronauta parla pubblicamente della situazione.

L’astronauta Mike Fincke parla per la prima volta del problema di salute che ha portato al rientro anticipato dalla Stazione Spaziale Internazionale: “I medici hanno escluso alcune ipotesi, ma non hanno ancora una spiegazione”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Primo rientro anticipato dalla Stazione Spaziale, Mike Fincke rivela: “Il problema di salute riguardava me”La NASA aveva parlato di un problema di salute a bordo della Stazione Spaziale Internazionale senza indicare il nome dell’astronauta della Crew-11... Rientro anticipato dalla ISS: oggi lo splashdown nel Pacifico degli astronauti dopo un problema di saluteI quattro astronauti della Crew-11 sono rientrati in anticipo dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo un problema di salute: oggi, 15... Una selezione di notizie su Mike Fincke Primo rientro anticipato dalla Stazione Spaziale, Mike Fincke rivela: Il problema di salute riguardava meLa NASA aveva parlato di un problema di salute a bordo della Stazione Spaziale Internazionale senza indicare il nome dell’astronauta della Crew-11 coinvolto. Ora il comandante della Expedition 74, ... fanpage.it Rientro anticipato Crew 11, era Mike Fincke l'astronauta malato(ANSA) - ROMA, 26 FEB - È Mike Fincke della Nasa l'astronauta che, mentre si trovava a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è stato vittima di un problema di salute che ha costretto a un ... corrieredellosport.it