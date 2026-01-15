Rientro anticipato dalla ISS | oggi lo splashdown nel Pacifico degli astronauti dopo un problema di salute

Da fanpage.it 15 gen 2026

Oggi, 15 gennaio 2026, i quattro astronauti della Crew-11 sono rientrati anticipatamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, a causa di un problema di salute. La capsula SpaceX Dragon ha effettuato lo splashdown nel Pacifico, segnando la conclusione della loro missione. Il rientro anticipato è stato necessario per garantire la sicurezza degli astronauti e la gestione della situazione sanitaria a bordo.

