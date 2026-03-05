La Corte costituzionale ha stabilito che il governo ha un anno di tempo per eliminare la rateizzazione e i ritardi nei pagamenti del trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici in pensione. La decisione riguarda il riconoscimento di questa indennità, che rappresenta una somma dovuta ai lavoratori pubblici al termine del servizio. La sentenza segna un intervento diretto sulla gestione delle questioni legate ai pagamenti pubblici.

La Corte costituzionale dà un anno di tempo al governo per risolvere l’annosa questione del riconoscimento del trattamento di fine servizio che spetta ai dipendenti pubblici giunti a pensionamento. Ancora oggi l’equivalente del Tfr per i dipendenti privati viene versato agli statali con ritardi fino a 7 anni e rateizzato. Una pratica che diversi Tar hanno ritenuto sospetta di incostituzionalità, rimettendo appunto la questione alla Consulta che aveva già affrontato la materia con le sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023. La Corte aveva evitato di dichiarare l’incostituzionalità solo per non creare un buco normativo, chiedendo però al legislatore di intervenire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trattamento di fine servizio degli statali, la Consulta dà un anno al governo per eliminare rateizzazione e ritardi nel versamento

“La legge della Toscana non è illegittima interamente, ma varie parti violano le competenze statali”, la Consulta accoglie parzialmente il ricorso sul fine vitaC’è un muro di competenze – forse non invalicabile – che ha portato la Corte costituzionale ad accogliere solo parzialmente il ricorso del governo...

Promossa a metà la legge toscana sul fine vita, la Consulta: «Non del tutto illegittima, ma alcune parti violano le competenze statali». Ecco qualiLa legge toscana sul fine vita non è interamente illegittima, ma alcune parti violano le competenze riservate allo Stato.

Aggiornamenti e notizie su Trattamento di fine servizio degli....

Temi più discussi: Trattamento di fine servizio: odissea statali in balia dell’Inps; Manifestazione d'interesse al fine di aggiornare l’elenco di operatori economici per il servizio di ambulanza e primo soccorso dei turisti in visita al Gran Cono del Vesuvio; Nuovo Asilo Nido: al via in settimana gli impianti interni; Consulta: Tfs statali, entro un anno lo stop al differimento e alla rateizzazione.

Trattamento di fine servizio, basta ritardi dell’erogazionela Corte Costituzionale ha sancito, nel giugno 2023, con la sua sentenza n. 130 che il ritardo con cui viene erogato il Trattamento di Fine Servizio (TFS) ai dipendenti pubblici non trova alcuna ... quotidianosanita.it

Perché il trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici è un problema per l’ItaliaIl trattamento di fine servizio a rate per i dipendenti pubblici, introdotto per fronteggiare crisi passate, sta causando significative perdite economiche per i lavoratori, con un impatto di circa 4,4 ... fanpage.it

Scopri il trattamento quotidiano viso che: Favorisce la produzione di Collagene ed Elastina* Interviene sulla struttura della pelle Migliora compattezza, elasticità e tonicità della pelle Risultati visibili già dopo 1 ora dall’applicazione: pelle più tonica, co - facebook.com facebook

Sulla rivista Recycling il primo sito di trattamento dei materiali di scavo del tunnel di base della #TorinoLione di Illaz: 23 milioni di tonnellate di materiali gestiti sul lato francese, di cui oltre la metà riutilizzata nei cantieri. Una rete di oltre 5 km di nastri trasportato x.com