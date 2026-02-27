In piazza si sono radunati migranti che chiedono chiarimenti sulle loro condizioni e sui diritti di soggiorno. La loro presenza crea un movimento di voci che si alternano tra richieste e testimonianze di attese lunghe e incerte. La protesta si manifesta senza slogan e si concentra sulla necessità di ricevere risposte concrete da parte delle autorità competenti. La situazione resta al centro dell’attenzione pubblica.

Invisibili. Si sentono così alcuni migranti provenienti da Paesi non sicuri, che da anni attendono di sapere se potranno avere i documenti per rimanere in Italia. Hanno sofferto e faticato per arrivare fino a Pavia e ora sono “parcheggiati“ in una struttura d’accoglienza. "Vogliamo dare il nostro contributo lavorando onestamente – spiega Sanga Abdoul Malik, portavoce di una settantina di manifestanti – ma senza documenti non è possibile e agli ospiti delle strutture non viene neppure garantita la formazione. Vogliamo imparare la lingua italiana. La formazione linguistica è un cardine della permanenza in Italia, ma nelle strutture di accoglienza pavesi ci sono volontari che insegnano l’italiano, non ci sono corsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Migranti richiedenti asilo. La protesta in piazza: "Dateci delle risposte"

