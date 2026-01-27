La Spagna ha approvato un decreto per la regolarizzazione di circa 500 mila migranti e richiedenti asilo, adottando un approccio diverso rispetto alle politiche anti-immigrazione prevalenti in Europa. Questa misura mira a integrare legalmente persone già presenti nel paese, offrendo loro diritti e opportunità senza precedenti in un contesto di crescente attenzione alle questioni migratorie.

Il governo spagnolo ha approvato un decreto che prevede la regolarizzazione di circa 500 mila migranti senza documenti e richiedenti asilo, scegliendo una strada opposta rispetto alla retorica e alle politiche anti-immigrazione oggi prevalenti in gran parte d’ Europa. Il provvedimento entrerà in vigore ad aprile e sarà adottato tramite decreto reale, senza passaggio parlamentare. Cosa prevede il decreto. La misura riguarda persone che si trovavano già in Spagna prima del 31 dicembre 2025 e che potranno accedere al permesso di soggiorno dimostrando l’assenza di precedenti penali e una permanenza continuativa di almeno cinque mesi, oppure l’avvio di una richiesta di protezione internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Spagna regolarizzerà 500 mila migranti e richiedenti asilo

Approfondimenti su Spagna Regolarizzazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Nella rassegna stampa con @GiuliaDeLuca82 su @Radio3tweet: - Le 48 ore che hanno convinto Trump a cambiare rotta in Minnesota - Spagna: il Governo insieme a Podemos regolarizzerà 500mila immigrati - Le purghe nell'esercito cinese x.com

In #spagna accordo per il decreto reale che stabilisce la regolarizzazione, entro il 30 giugno 2026, di più di mezzo milione di #migranti. Per il governo è “un giorno storico”, plaude la Conferenza episcopale spagnola che insieme a 900 organizzazioni da oltre - facebook.com facebook