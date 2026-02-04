Migranti scontro tra un barcone e la Guardia costiera | almeno 15 morti in Grecia

Questa mattina si è verificato un incidente grave al largo dell’isola di Chio, nell’Egeo. Una motovedetta della Guardia costiera si è scontrata con un’imbarcazione di migranti, causando almeno 15 vittime e più di 20 feriti. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e quanti migranti siano riusciti a scappare. La tragedia si aggiunge alla lista di incidenti nel Mediterraneo legati alle rotte di migranti.

Almeno 15 persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite al largo dell’isola greca di Chio, nell’Egeo orientale dopo una collisione notturna tra una motovedetta della Guardia costiera e un’imbarcazione che trasportava migranti. Le motovedette della Guardia costiera greca e un elicottero stanno setacciando la zona in cerca di possibili dispersi. La maggior parte delle persone a bordo del motoscafo proveniva dall’Afghanistan, hanno riferito le autorità greche. Ventiquattro persone, tra cui 11 bambini, sono state ricoverate nell’ospedale dell’isola di Chio. Il direttore Christos Tsiahris ha detto al quotidiano greco Proto Thema che tre dei feriti sono in gravi condizioni e vengono curati nel reparto di terapia intensiva, mentre 10 bambini di età inferiore ai 15 anni sono stati ricoverati nel reparto pediatrico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

