Grecia scontro tra barcone di migranti e motovedetta Guardia costiera | le immagini al rientro in porto

Questa notte al largo dell’isola di Chio, una motovedetta della Guardia costiera ha scontrato un barcone di migranti. L’incidente ha causato la morte di almeno 15 persone e il ferimento di oltre 20. Le immagini che arrivano dal porto mostrano il dramma di chi è sopravvissuto e di chi non ce l’ha fatta. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle operazioni di soccorso in corso.

(LaPresse) Almeno 15 persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite al largo dell’isola di Chio, in Grecia, dopo una collisione nella notte tra una motovedetta della Guardia costiera e un’imbarcazione che trasportava migranti. La maggior parte delle persone a bordo del motoscafo proveniva dall’Afghanistan. Ventiquattro persone, tra cui 11 bambini, sono state ricoverate nell’ospedale dell’isola di Chio e tre dei feriti sono in gravi condizioni. Anche due agenti della guardia costiera sono rimasti feriti nella collisione e uno di loro è ancora ricoverato in ospedale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Almeno 15 migranti sono morti al largo di Chios, in Grecia, dopo lo scontro tra la loro imbarcazione e una motovedetta della guardia costiera.

La notte scorsa, al largo di Chios, una nave della Guardia Costiera e un motoscafo carico di migranti si sono scontrati.

