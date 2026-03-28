Miami è azzurra! Bolelli e Vavassori dominano Heliovaara Patten e conquistano il titolo

Durante il fine settimana in Florida, Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno vinto il torneo ATP di Miami. La coppia italiana ha battuto nelle finali la coppia avversaria formata da Heliovaara e Patten, conquistando così il titolo. La competizione si è svolta sui campi outdoor della città, con le partite che hanno attirato l’attenzione degli appassionati di tennis.

Il lungo fine settimana della Florida regala un inizio a forti tinte azzurre. Andrea Vavassori e Simone Bolelli completano il loro cammino trionfale e vincono il torneo ATP di Miami. I due azzurri, nella sfida decisiva, dominano il tandem Harry HeliovaaraHenry Patten 6-4 6-2 in un’ora e tredici minuti. La coppia italiana porta a casa il secondo titolo dell’anno, il dodicesimo complessivo, dopo la vittoria ottenuta a Rotterdam. Partono forte i due italiani. Vavassori si procura il 30-40 con l’intervento a rete e, insieme al compagno, forza l’errore di Patten per il break dell’1-0. Le teste di serie numero sette firmano il 2-0 al deciding point grazie alla prima vincente del piemontese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Miami è azzurra! Bolelli e Vavassori dominano Heliovaara/Patten e conquistano il titolo Articoli correlati Bolelli e Vavassori conquistano la prima finale in un Masters 1000: a Miami sfideranno Heliovaara-PattenBolelli e Vavassori dominano Arends e Smith in due set e conquistano la prima finale ATP 1000 in carriera. LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Bolelli/Vavassori – Heliovaara/Patten, valido per la... Una raccolta di contenuti su Miami è azzurra Bolelli e Vavassori... Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!; Bolelli e Vavassori conquistano la prima finale in un Masters 1000: a Miami sfideranno Heliovaara-Patten; ATP Miami 2026, finale: preview Heliovaara/Patten-Bolelli/Vavassori; Bolelli e Vavassori in finale a Miami: Arends e Smith ko in due set, azzurri a un passo dal titolo. LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 6-4, 6-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA: primo grande titolo per gli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Si difende alla grandissima Vavassori con il dritto. Sbaglia Heliovaara. 15-0 Ottimo smash a chiudere di ... oasport.it Diretta Miami Open 2026 | Bolelli/Vavassori Heliovaara/Patten streaming video tv (oggi 28 marzo)Diretta Miami Open 2026 Bolelli/Vavassori Heliovaara/Patten streaming video tv oggi 28 marzo: orario e risultato, finale del doppio e femminile. ilsussidiario.net Coppia d’oro Bolelli e Vavassori battono in finale la Coppia Heliovaara/Patten e conquistano l’Atp di Miami #Tuttosport #atpmiami - facebook.com facebook Il ‘weekend azzurro’ di Miami comincia con Bolelli e Vavassori che se la vedranno con la coppia Heliovaara/Patten, forza ragazzi! x.com