Negli ultimi mesi, il comico romano Maurizio Battista ha condiviso sui social contenuti che evidenziano un cambiamento nel suo modo di comunicare. Oltre agli aggiornamenti sui suoi spettacoli e progetti, ha pubblicato video e messaggi caratterizzati da un tono cupo, con allusioni e espressioni di rabbia. Recentemente, Battista ha parlato di un episodio di tradimento che lo ha coinvolto in una truffa milionaria, accusando anche qualcuno definito “sciacallo”.

Negli ultimi mesi Maurizio Battista ha mostrato un volto inedito sui social. Accanto agli aggiornamenti sui suoi spettacoli e progetti, il comico romano ha iniziato a pubblicare video e messaggi dal tono cupo, pieni di allusioni e rabbia. Parole enigmatiche, mai accompagnate da nomi espliciti, ma sufficienti a far intuire che qualcosa di molto serio stesse accadendo nella sua vita privata. I fan, inizialmente disorientati, hanno iniziato a preoccuparsi. In quei messaggi ricorreva spesso una metafora; quella del “cacciatore” e dello “sciacallo”. Un racconto simbolico che nascondeva, in realtà, una vicenda ben più concreta e dolorosa. I video social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Mi hanno tradito...". La truffa milionaria e lo sfogo di Maurizio Battista contro lo “sciacallo": cosa è successo

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