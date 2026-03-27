Maurizio Battista choc | Mi ha tradito 1,5 milioni spariti Chi è lo sciacallo di cui parla sui social

Negli ultimi giorni, Maurizio Battista ha pubblicato sui social media diversi video in cui afferma di essere stato tradito e di aver perso circa 1,5 milioni di euro. Ha anche menzionato un individuo definendolo “sciacallo” e ha condiviso dettagli relativi a questa vicenda. I contenuti hanno attirato l’attenzione di molti follower, lasciando intendere una situazione di fiducia tradita e danni economici.

Negli ultimi tempi Maurizio Battista sta condividendo sui suoi canali social una serie di video che hanno lasciato spiazzati e preoccupati molti fan. Il tono è cambiato radicalmente: alle battute e ai monologhi comici si alternano sfoghi, frecciatine e messaggi criptici. Al centro di tutto, una figura misteriosa che il comico romano chiama lo sciacallo. Dietro questa metafora, però, non ci sarebbe nulla di simbolico: si tratterebbe, a quanto emerge, di un truffatore, una persona che avrebbe raggirato Battista, sottraendogli denaro in modo illecito. E soprattutto, si tratterebbe di una persona che lui conosce da anni, quindi non un truffatore occasionale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Maurizio Battista choc: “Mi ha tradito, 1,5 milioni spariti”. Chi è lo sciacallo di cui parla sui social Articoli correlati Leggi anche: Maurizio Battista truffato, ha perso 1,5 milioni di euro: chi è lo sciacallo Leggi anche: Icardi, lo sfogo sui social: "Wanda mitomane, mi ha negato le figlie e rubato 7 milioni di euro"