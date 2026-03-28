Dopo giorni di freddo e piogge, la Domenica delle Palme offrirà una tregua temporanea con condizioni di tempo stabile su molte aree del paese. Tuttavia, le previsioni indicano che il maltempo tornerà a coinvolgere diverse regioni con piogge, vento e neve anche a quote basse. La situazione meteorologica rimane quindi variabile e in evoluzione.

Una breve pausa dal maltempo, ma solo temporanea. Dopo giorni segnati da freddo e precipitazioni, la Domenica delle Palme porterà un miglioramento diffuso su gran parte dell’Italia, destinato però a durare poco. Già dall’inizio della prossima settimana è atteso un nuovo peggioramento, con piogge, venti forti e neve anche a quote collinari. Domenica più stabile, ma con temperature ancora fresche. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, la giornata di domenica sarà caratterizzata da una rimonta dell’alta pressione, che garantirà condizioni più stabili su gran parte del Paese. Le temperature massime sono previste in lieve aumento, soprattutto al Nord e lungo i versanti tirrenici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meteo, tregua per la Domenica delle Palme ma torna il maltempo: piogge, vento e neve anche a bassa quota

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