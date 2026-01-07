Torna il maltempo in Sicilia nuove piogge e neve anche a bassa quota

Il maltempo torna in Sicilia con piogge e neve anche a bassa quota, causate da correnti nordoccidentali che interesseranno la regione nei prossimi giorni. Le condizioni di instabilità saranno più evidenti nelle zone settentrionali, richiedendo attenzione alle previsioni meteorologiche e alle eventuali allerte.

