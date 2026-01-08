Meteo cambia tutto entro venerdì | tornano piogge neve a bassa quota e vento

Un fronte atlantico sta portando cambiamenti nelle condizioni meteorologiche in Italia, con nevicate sulle Alpi, piogge e peggioramento del tempo al Centro-Sud. Venti intensi interessano diverse aree del paese, prevedendo un cambiamento significativo entro venerdì. È importante monitorare le previsioni locali per aggiornamenti dettagliati sulle condizioni atmosferiche e adottare le necessarie precauzioni.

Roma - Una nuova perturbazione atlantica raggiunge l'Italia con effetti differenziati: neve sulle Alpi, peggioramento al Centro-Sud e venti forti su molte regioni. Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica è in rapido avvicinamento all'Italia e determinerà, entro venerdì, un sensibile cambio del tempo con piogge, nevicate anche a quote basse e venti forti. Il sistema perturbato ha già raggiunto i settori alpini occidentali e nelle prossime ore coinvolgerà soprattutto le Alpi e le regioni del Centro-Sud. La traiettoria del fronte, orientata da nord-ovest verso sud-est, farà sì che gran parte del Nord Italia resti inizialmente ai margini del peggioramento, protetto dall'effetto barriera alpino.

