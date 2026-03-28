Il fine settimana delle Palme in Italia è caratterizzato da correnti fredde che portano piogge e nevicate in diverse regioni. Le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili anche nei prossimi giorni, con una tregua prevista a partire da domenica. Tuttavia, sono annunciati nuovi impulsi di maltempo nel breve termine, mantenendo il quadro generale influenzato da temperature basse e precipitazioni.

Roma - Correnti fredde ancora protagoniste nel weekend delle Palme con piogge e nevicate, ma da domenica è atteso un miglioramento temporaneo prima di nuovi impulsi Il quadro meteorologico sull’Italia resta condizionato da correnti fredde e instabili, protagoniste anche nel weekend delle Palme. Dopo giorni segnati da piogge, temperature basse e nevicate fino a quote collinari, la situazione tende a evolvere ma senza una stabilizzazione definitiva. Le correnti di origine artica, che hanno interessato gran parte della Penisola, stanno gradualmente perdendo intensità. Tuttavia, un nuovo impulso di aria fredda di matrice polare groenlandese, attualmente sul Regno Unito, è in movimento verso il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo sorprende ancora: freddo e neve resistono prima della tregua

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