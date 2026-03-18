Dopo il passaggio del vortice Jolina, una nuova perturbazione proveniente dai Balcani continua a portare pioggia e neve su molte regioni italiane. Le condizioni meteo rimangono instabili e si prevede che questa situazione perduri fino al fine settimana, con precipitazioni che interessano diverse zone del paese. La presenza di neve si estende anche su aree di alta quota, mentre le precipitazioni continuano a interessare le zone pianeggianti.

Roma - Dopo il passaggio del vortice Jolina, una nuova perturbazione dai Balcani mantiene instabilità sull’Italia fino a venerdì con rovesci sparsi e nevicate anche a bassa quota Dopo l’uscita di scena del vortice Jolina, il quadro meteorologico sull’Italia resta caratterizzato da una fase di instabilità diffusa, destinata a proseguire almeno fino a venerdì. Se da un lato il ciclone ha ormai spostato i suoi effetti verso il Nord Africa, dall’altro una nuova bassa pressione alimentata da aria fredda di origine continentale, in arrivo dai Balcani, continua a influenzare il tempo sul Paese. Si tratta di un sistema meno intenso rispetto a quello... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, tregua solo apparente: pioggia e neve resistono fino al weekend

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