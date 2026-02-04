Il maltempo non dà tregua all’Italia | previste piogge vento e neve su gran parte dell’Italia

Il maltempo continua a colpire l’Italia, con piogge intense e vento forte che si fanno sentire su molte regioni. Le previsioni parlano di neve in montagna e temporali improvvisi, mentre il cielo cambia rapidamente volto. La situazione resta difficile e molte zone sono in allerta.

Il cielo cambia faccia e lo fa in fretta, con piogge insistenti, temporali fuori stagione e un vento caldo che scompiglia tutto. Insomma l’Italia entra in una fase meteo nervosa, di quelle che non concedono distrazioni, con il maltempo che si fa sempre più insistente. Secondo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, il bersaglio principale resta il versante tirrenico e il Sud Italia. Ma il maltempo non è affare del solo Sud, infatti, sempre seocndo le più recenti previsioni meteo, nessuno può dirsi davvero al riparo. Ecco le previsioni meteo più aggiornate: pioggia a raffica e temporali anomali. Tra Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria i rovesci arrivano senza chiedere permesso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il maltempo non dà tregua all’Italia: previste piogge, vento e neve su gran parte dell’Italia Approfondimenti su Maltempo Italia Maltempo, temporali e vento forte su gran parte dell’Italia. Neve in Valle d’Aosta Maltempo su gran parte dell’Italia. Scendono temperature La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Allerta maltempo sull'Italia. Venti di burrasca e mareggiate al sud Ultime notizie su Maltempo Italia Argomenti discussi: Il maltempo non dà tregua all’isola, atteso oggi un nuovo ciclone: le zone più colpite; Meteo, ancora pioggia e neve. Evacuate 500 persone nel Nisseno; Niscemi, il maltempo non dà tregua: crolla una palazzina di 3 piani; La pioggia non dà tregua, un'altra settimana di maltempo. Il maltempo non dà tregua al Portogallo, arriva 'Leonardo'Il maltempo non dà tregua al Portogallo. Dal pomeriggio di martedì è in arrivo la depressione Leonardo, la sesta dall'inizio dell'anno e la quarta in poco più di una settimana in cui soprattutto il ci ... ansa.it Maltempo, il vento fa volare un palma: donna morta mentre passeggia sul lungomare in SpagnaIl maltempo non dà tregua in Spagna sferzata dalla tempesta 'Joseph', che ha causato la morte di una donna in Andalusia e gravi danni, cui è seguita oggi la ... ilmattino.it #meteo. Buongiorno, maltempo sull'Italia per una perturbazione in transito con piogge, rovesci e temporali da nord verso sud. Neve sulle Alpi, ventoso. Tutti i dettagli scaricando l'App di #3BMeteo x.com Il maltempo non dà tregua all'Italia: le previsioni meteo di mercoledì 4 febbraio -> https://tinyurl.com/5bwb6r56 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.