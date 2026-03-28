Alle 19:15 del 28 marzo 2026, le previsioni del tempo indicano che al Nord al mattino i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi. Le condizioni meteorologiche non prevedono precipitazioni significative e le temperature si manterranno stabili rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni del cielo al mattino sono caratterizzate da poche nubi, con possibili variazioni nel corso della giornata.

meteo per ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro di stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni tutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino nubi basse sulle regioni.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 28-03-2026 ore 19:15

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