Alle 19:15 del 19 marzo 2026, a Roma, le previsioni indicano che venerdì mattina nel nord Italia ci saranno cieli sereni o poco nuvolosi. L'attenzione delle previsioni si concentra sulle condizioni meteorologiche nelle ore successive, senza indicare variazioni significative o eventi eccezionali. La giornata si presenta stabile con condizioni climatiche prevalentemente soleggiate.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro mattino stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano con tempo asciutto con Cieli poco vuoi regolarmente nuvolosi al mattino non mi batte sulle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 19-03-2026 ore 19:15

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