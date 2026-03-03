Meteo Roma del 03-03-2026 ore 19 | 15

Alle ore 19:15 di oggi, il meteo a Roma prevede condizioni di tempo stabile. La giornata si è svolta senza particolari variazioni climatiche, con cielo generalmente sereno e temperatura che si mantiene nella media stagionale. La previsione riguarda anche le zone del nord, dove al mattino si sono registrate condizioni di tempo soleggiato senza precipitazioni.

meteo per ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste pianura e sole prevalente altrove al pomeriggio poche variazioni con ancora molto nuvolosità basse locali schiarite in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie basse specie lungo la Pianura Padana al centro al mattino tempo asciutto con Cieli poco e regolarmente coperti nubi basse lungo le regioni adriatiche al pomeriggio a te schiarite sulle regioni tirreniche tempo invariato altrove installato in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità