meteo le previsioni in campania per sabato 28 marzo 2026

Per sabato 28 marzo 2026, le previsioni meteo in Campania indicano nubi sparse e schiarite nella zona di Avellino, con un progressivo miglioramento nel corso della giornata. In serata, si prevede un aumento delle nuvole e precipitazioni nella notte. Non sono previsti accumuli di pioggia significativi.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 28 marzo 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1208m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio forti e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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