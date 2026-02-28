Meteo le previsioni in Campania per sabato 28 febbraio 2026

Per sabato 28 febbraio 2026 in Campania, le previsioni indicano che ad Avellino si presenteranno nubi basse e banchi di nebbia, che si diraderanno nel corso del pomeriggio portando a cieli poco nuvolosi. La giornata si svolgerà con condizioni di cielo variabile, caratterizzate da fasi di nebbia e successivo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi,sabato 28 febbraio 2026. Avellino – Nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. tornano le nubi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2771m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. in serata nubi in nuovo aumento, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

