Per sabato 7 marzo 2026, in Campania, le previsioni indicano un aumento delle nuvole in tutta la regione. A Avellino si attendono nubi in crescita durante la mattina, con deboli piogge che si manifestano nel pomeriggio. Le condizioni meteo prevedono un clima variabile e umido, con possibili rovesci nel corso della giornata.

Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 0.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2179m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2226m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato 7 marzo 2026

Meteo, le previsioni in Campania per sabato 3 gennaio 2026Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 8mm di pioggia.

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per sabato 7 febbraio 2026

Una selezione di notizie su Meteo le previsioni in Campania per....

Temi più discussi: Alta pressione sovrana, temperature in leggero aumento. E arrivano le polveri sahariane; Sole e caldo, è anticipo di primavera sull'Italia: quando, le previsioni; Meteo, le previsioni di mercoledì 25 febbraio 2026; Meteo Lombardia, le previsioni da giovedì 5 a domenica 8 marzo.

Meteo, clima Italia nel weekend: anticiclone e vortice mediterraneo in azione. Le previsioniL'alta pressione domina gran parte dell'Italia a eccezione di Sicilia e Sardegna, interessate dal transito della perturbazione n.2 del mese. meteo.it

Meteo del weekend, sole e temperature miti in molte zone d’Italia: temporali in arrivo per la Festa della Donna, ecco doveUna perturbazione nata nell’area delle Baleari sta portando un peggioramento del tempo soprattutto sulle isole maggiori e su parte del Centro-Sud. Le piogge restano però deboli ... leggo.it

Meteo, Final Warming manda in tilt il Vortice Polare: tempo più dinamico tra perturbazioni atlantiche e freddo tardivo - facebook.com facebook

#meteo nel #weekend influenzato da una bassa pressione x.com