canzoni sanremo 2026 resta con me delle bambole di pezza

Le Bambole di Pezza portano a Sanremo 2026 il brano “Resta con me” e fanno il loro debutto all’Ariston. La causa è l’attenzione crescente verso la scena punk-rock italiana, che ha trovato nel gruppo una delle sue voci più forti. La band, nota per le esibizioni energiche, spera di conquistare il pubblico e ampliare il proprio pubblico nel grande festival. La loro presenza si inserisce tra le novità più attese della manifestazione.

Debutto all’Ariston per una band punk-rock di quelle che hanno fatto la storia del genere in Italia. Dopo il successo dei Maneskin, le Bambole di Pezza sperano di trovare al Festival di Sanremo una vetrina importante. Intanto portano Resta con me, un testo che di rock sembra avere poco, ma le cinque mettono già le mani avanti e sfidano chiunque “a non chiamarla (la canzone, ndDM) rock con quelle chitarre distorte e quella potenza incredibile”. È una storia di sorellanza quella che canteranno a Sanremo, un invito a non lasciarsi andare “in tempi di odio” come quelli che stiamo vivendo, un appello deciso al valore dell’umanità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Sanremo 2026, Bambole di pezza – «Resta con me»Le Bambole di Pezza, band tutta femminile, hanno portato un brano rock intitolato «Resta con me» sul palco del teatro Ariston di Sanremo, a causa della loro passione per la musica energica e la voglia di rompere gli schemi.

“Resta con me” delle Bambole di Pezza a Sanremo 2026: significato, rabbia e fragilità di una richiesta che non è solo d’amoreLe Bambole di Pezza portano a Sanremo 2026 il brano “Resta con me”, una canzone che trasmette un messaggio di bisogno e vulnerabilità.

Sanremo 2026 | Soft chats con le Bambole Di Pezza

