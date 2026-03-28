Messa del Crisma mercoledì a Manfredonia

Mercoledì 1 aprile 2026, alle ore 16, si terrà nella cattedrale di Manfredonia la messa del Crisma in occasione del Mercoledì Santo. La cerimonia si svolgerà nella chiesa centrale della città, coinvolgendo i rappresentanti religiosi e i fedeli locali. La funzione rappresenta uno degli eventi liturgici principali della Settimana Santa.

?? Mercoledì Santo 1 aprile 2026?? Cattedrale di Manfredonia ore 16.30 Preghiera dell’Ora Media con i presbiteri, diaconi e religiosi, Chiesa di Santa Chiara ore 17.00 Solenne Santa Messa del Crisma, Cattedrale di Manfredonia IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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