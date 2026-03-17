Il MarketingFest 2026 si terrà il 19 e 20 marzo a Manfredonia, presso il Regiohotel Manfredi. L’evento, che torna con un programma più ampio e articolato, coinvolgerà professionisti e aziende del settore. La manifestazione è stata annunciata con la presentazione del programma ufficiale, che dettaglia le attività previste nelle due giornate.

MarketingFest torna con un’edizione più ampia e ambiziosa: il festival dedicato al marketing, alla comunicazione e all’innovazione si svolgerà il 19 e 20 marzo 2026 a Manfredonia presso il Regiohotel Manfredi, con un appuntamento di apertura la sera del 18 marzo in Biblioteca Comunale al Palazzo dei Celestini. L’iniziativa conferma l’intento di coltivare competenze e opportunità direttamente nel territorio, creando occasioni di networking e formazione che restino patrimonio concreto per imprese e professionisti locali. Il comitato scientifico che ha contribuito alla costruzione del programma vede la firma di tre esperti del settore riconosciuti: Fabrizio Baldassarre, Alessandro Martemucci e Matteo De Angelis. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - MarketingFest 2026, programma ufficiale. Si parte già mercoledì a Manfredonia

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