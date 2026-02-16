Mercoledì delle Ceneri | Papa Leone XIV presiede Statio e Messa

Il 18 febbraio, Papa Leone XIV ha celebrato la Statio e la Messa del Mercoledì delle Ceneri, trasmesse in diretta da Tv2000. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Giovanni, con centinaia di fedeli presenti per assistere all'inizio della Quaresima.

Il 18 febbraio Tv2000 trasmette in diretta la Statio e la Messa del Mercoledì delle Ceneri presiedute da Papa Leone XIV. Streaming su Play2000. ROMA – Tv2000 trasmetterà in diretta, mercoledì 18 febbraio dalle 16:30, la Statio e la Messa presiedute da Papa Leone XIV in occasione del Mercoledì delle Ceneri, rito che apre il cammino della Quaresima. La celebrazione prenderà avvio nella chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino con la tradizionale liturgia “stazionale”, cui seguirà la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina. Al termine della processione, nella basilica avrà luogo la Messa con il rito di benedizione e imposizione delle ceneri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Mercoledì delle Ceneri: Papa Leone XIV presiede Statio e Messa Papa Leone XIV presiede la Messa nel secondo giorno del Concistoro in Vaticano Il Papa Leone XIV ha presieduto la Messa nel secondo giorno del Concistoro in Vaticano, un momento importante nel corso dell'incontro tra i cardinale. Messa di Natale, Papa Leone XIV a sorpresa in piazza saluta i fedeli IN DIRETTA | Papa Leone XIV in Turchia | Santa Messa | 29 novembre 2025 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il primo Mercoledì delle Ceneri di Papa Leone XIV; Ascoltare e digiunare; Quaresima. Leone XIV invita all’astensione dalle parole che percuotono e feriscono il nostro prossimo; Papa Leone a Ostia: Opponetevi alla deriva dell’ingiustizia con la forza disarmante della mitezza. La Messa delle Ceneri con Papa LeoneLa tradizionale celebrazione, il 18 febbraio all'Aventino, nella forma delle stazioni romane. La liturgia stazionale a Sant'Anselmo, quindi la processione penitenziale verso Santa Sabina ... romasette.it Chiamati alla conversione. Ufficio liturgico: Rito delle Ceneri solo mercoledì d’inizio QuaresimaNella chiesa cattedrale, il prossimo 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, alle 18,30 la messa solenne con il Rito dell’imposizione delle Ceneri sarà presieduta, per la prima volta a Lecce, dall’arcive ... portalecce.it Rincontrare Papa Leone XIV è sempre una grande emozione. In questo tempo così complesso, la sua guida è fondamentale per far vincere il bene. x.com Per omaggiare i suoi 100 anni di vita, alla mantovana Pierina Dalla Bella è arrivata la benedizione apostolica di Papa Leone XIV. Pierina ha festeggiato il secolo di vita circondata dall’affetto dei suoi familiari, a cui si sono aggiunti gli auguri del Santo Padre co - facebook.com facebook