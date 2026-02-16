Mercoledì delle Ceneri | Papa Leone XIV presiede Statio e Messa

Da lopinionista.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 febbraio, Papa Leone XIV ha celebrato la Statio e la Messa del Mercoledì delle Ceneri, trasmesse in diretta da Tv2000. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Giovanni, con centinaia di fedeli presenti per assistere all'inizio della Quaresima.

Il 18 febbraio Tv2000 trasmette in diretta la Statio e la Messa del Mercoledì delle Ceneri presiedute da Papa Leone XIV. Streaming su Play2000. ROMA – Tv2000 trasmetterà in diretta, mercoledì 18 febbraio dalle 16:30, la Statio e la Messa presiedute da Papa Leone XIV in occasione del Mercoledì delle Ceneri, rito che apre il cammino della Quaresima. La celebrazione prenderà avvio nella chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino con la tradizionale liturgia “stazionale”, cui seguirà la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina. Al termine della processione, nella basilica avrà luogo la Messa con il rito di benedizione e imposizione delle ceneri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Argomenti discussi: Il primo Mercoledì delle Ceneri di Papa Leone XIV; Ascoltare e digiunare; Quaresima. Leone XIV invita all’astensione dalle parole che percuotono e feriscono il nostro prossimo; Papa Leone a Ostia: Opponetevi alla deriva dell’ingiustizia con la forza disarmante della mitezza.

La Messa delle Ceneri con Papa LeoneLa tradizionale celebrazione, il 18 febbraio all'Aventino, nella forma delle stazioni romane. La liturgia stazionale a Sant'Anselmo, quindi la processione penitenziale verso Santa Sabina ... romasette.it

Chiamati alla conversione. Ufficio liturgico: Rito delle Ceneri solo mercoledì d’inizio QuaresimaNella chiesa cattedrale, il prossimo 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, alle 18,30 la messa solenne con il Rito dell’imposizione delle Ceneri sarà presieduta, per la prima volta a Lecce, dall’arcive ... portalecce.it