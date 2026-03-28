Mercoledì universitario da incubo a Udine locale con intrattenimento senza autorizzazione e lavoro in nero

Mercoledì sera, un locale di Udine è stato soggetto a controlli da parte delle autorità. Durante l’ispezione, sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui l’attività senza autorizzazioni, il lavoro in nero e la mancanza di documentazione di sicurezza come il DVR. L’esercizio è stato sospeso e sono state comminate sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 4.000 euro.

Una sospensione dell’attività imprenditoriale e numerose sanzioni: questo il bilancio dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine in un noto locale del centro di Udine, frequentato soprattutto da giovani durante il cosiddetto “mercoledì universitario”. L’operazione, disposta dal Questore e coordinata tra diversi enti, è stata condotta nella serata di mercoledì 18 marzo per incrementare la sicurezza dei cittadini, in seguito alle direttive del Ministero dell’Interno dopo i tragici fatti di Crans-Montana a Capodanno. Mercoledì universitario da incubo a Udine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i controlli nei pubblici esercizi sono stati intensificati su tutto il territorio nazionale a seguito degli episodi avvenuti a Crans-Montana. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Mercoledì universitario da incubo a Udine, locale con intrattenimento senza autorizzazione e lavoro in nero Articoli correlati Musica da ballo con dj in un locale senza autorizzazione: sequestrato un locale nel SannioGli arredi erano collocati lungo le pareti perimetrali del locale per creare una più ampia area destinata al ballo e l’allestimento era completato da... Lavoro nero e cibo senza tracciabilità, sospesa attività di ristorazione in un locale a San LeoneVerifiche da parte della Guardia di finanza di Porto Empedocle: otto lavoratori irregolari e 200 chili di alimenti sequestrati Otto lavoratori in...