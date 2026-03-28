Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, ha recentemente dato alla luce la sua prima figlia, Aurora, nata circa un mese fa. Oggi ha deciso di mostrare la bambina al pubblico durante la trasmissione televisiva Verissimo. La Henger ha anche dichiarato di aver costruito la sua famiglia insieme al compagno, Alessio Salata.

L'ex naufraga è diventata mamma da poco più di un mese e ai microfoni di Verissimo ha raccontato l'esperienza magica che sta vivendo Da poco è diventata mamma e oggi Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, ha deciso di presentare la sua piccola Aurora, la figlia nata dall'amore con il compagno Alessio Salata, al pubblico di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin ha raccontato il periodo magico che sta vivendo, nonostante le diciannove ore di travaglio e la lunga attesa prima di stringere a sé la piccola tanto desiderata. “Lo rifarei, il papà è stato incredibilmente paziente, comprensivo, mi è stato affianco tutto il tempo. L'arrivo a casa è stato caotico, ma tutto viene naturale e ogni cosa è un'esperienza magica”, ha confidato. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Mercedesz Henger presenta la figlia Aurora (nata un mese fa): "Con Alessio ho costruito la mia famiglia"

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