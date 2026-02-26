Mercedesz Henger è diventata mamma è nata la prima figlia con Alessio Salata | Il giorno più bello della vita

Mercedesz Henger è diventata mamma: è nata la prima figlia con il suo compagno. La notizia è stata condivisa attraverso un post su Instagram, dove la giovane donna ha mostrato la sua gioia per questo nuovo arrivo. La nascita del bambino rappresenta un momento importante per la coppia, che ha condiviso l’evento con i loro follower.