Mercedesz Henger è diventata mamma | Aurora sei il nostro tutto

Mercedesz Henger ha annunciato di essere diventata mamma, condividendo la gioia di aver accolto tra le braccia la sua prima figlia, Aurora. La notizia ha suscitato grande emozione tra amici e familiari, che hanno espresso il loro affetto e sostegno. La neo mamma ha scritto parole cariche di affetto per la piccola, sottolineando quanto sia speciale questo momento per lei.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Mercedesz Henger ha stretto tra le braccia la sua piccola Aurora. Un momento che ha deciso di condividere con i suoi follower di Instagram, con le prime foto di questa nuova, meravigliosa vita al fianco della figlia e del compagno, Alessio Salata. Le prime foto di Aurora e l'emozione di nonna Eva Henger Con un post carico di emozione, Mercedesz Henger ha dato il benvenuto alla sua prima figlia, nata il 25 febbraio: "Aurora, sei il nostro tutto. Il giorno più bello della nostra vita", queste le prime parole affidate a Instagram, a corredo di un carosello di immagini che ritraggono la piccola e i neo-genitori immersi in un'atmosfera di pura dolcezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

Mercedesz Henger è diventata mamma, è nata la prima figlia con Alessio Salata: "Il giorno più bello della vita"

Mercedesz Henger è diventata mamma, nata la figlia Aurora: «Il giorno più bello della nostra vita»

