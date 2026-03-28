Sul mercato calcistico si discute del possibile trasferimento di un giocatore della Roma, con il suo futuro ancora incerto. Si parla di un interesse concreto da parte di un club rivale, che potrebbe mettere sotto pressione la società giallorossa. La situazione rimane da definire, mentre le trattative continuano a tenere banco tra le parti coinvolte.

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© Calcionews24.com - Mercato Roma, in bilico il futuro di Pellegrini? C’è una super rivale alla finestra!

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