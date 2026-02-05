Claudio Ranieri ha spiegato che per ora non ci sono novità sui rinnovi di Dybala e Pellegrini. Il tecnico ha detto che la società sta valutando le opzioni e che ci vorrà ancora qualche tempo prima di capire quale sarà il loro futuro. I giocatori sono ancora in attesa di decisioni definitive, ma l’ambiente resta in tensione. Ranieri ha anche aggiunto che il club si sta concentrando sul presente, cercando di mettere in campo la migliore formazione possibile.

Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Ecco la situazione e sul futuro.» Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli Calciomercato Cagliari: cosa filtra sul riscatto di Kilicsoy. Novità dalla Turchia Calciomercato Juventus: si punterà ancora su Zhegrova? Qual è l’idea alla Continassa Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli Milan, cosa serve per vincere lo Scudetto? L’analisi sulla stagione dei rossoneri di Allegri: statistiche e numeri Berardi ci spera: «Fare un altro gollettino all’Inter non sarebbe male. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Ecco la situazione e sul futuro…»

Approfondimenti su Roma Mercato

Gasperini si confronta con i giornalisti in vista della sfida contro il Como, analizzando le questioni di mercato, i rinnovi e le ultime novità sulla rosa giallorossa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roma Mercato

Argomenti discussi: Roma senza pace anche a mercato finito: Gasperini e Massara separati in casa, Ranieri e il difficile compito del mediatore; Roma, Zaragoza si presenta: Sono qui per andare in Champions; Fantacalcio: formazioni tipo, nuovi titolari e rigoristi dopo il mercato di gennaio; Calciomercato Roma, si guarda in casa della Dea per l’attacco.

Calcio, Totti-Roma, Ranieri per il ritorno: I Friedkin ci pensanoRoma, 5 feb. (askanews) – Claudio Ranieri fa il punto sul presente e soprattutto ... msn.com

Dai rinnovi al mercato, fino a Gasperini e Massara: Ranieri dice tutto sulla RomaDopo le prime parole su possibile ritorno di Francesco Totti, il 'senior advisor' dei giallorossi racconta squadra e società dal suo punto di vista: le sue parole ... corrieredellosport.it

Mercato Roma, il bilancio di gennaio Positivo o negativo facebook

Il pagellone del mercato: Roma e Milan da 7, Juve e Toro incompiute x.com