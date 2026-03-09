Durante la partita tra Genoa e Roma, il risultato finale è stato di 2-1 a favore dei padroni di casa. La squadra giallorossa si è presentata con un gioco impreciso e poco incisivo, uscendo dal campo con una sconfitta. Uno dei momenti chiave si è verificato quando Lorenzo Pellegrini ha commesso un fallo da rigore, che ha permesso al Genoa di passare in vantaggio nel secondo tempo.

Una Roma scialba e imprecisa esce da Marassi sconfitta per 2-1 dal Genoa. Uno dei protagonisti, suo malgrado, è stato Lorenzo Pellegrini, autore dell’improvvido fallo da rigore che ha sbloccato il punteggio in avvio di secondo tempo, aprendo la strada al successo dei rossoblu. Un episodio emblematico di un’annata complicata e di un avvicinamento sempre più malinconico alla fine della sua esperienza in giallorosso al termine della stagione. Una prestazione da dimenticare. Lorenzo Pellegrini contro il Genoa era alla sesta gara di fila da titolare in campionato, con tanto di fascia di capitano al braccio (prima volta in Serie A nel 2026). Gasperini lo ha scelto come trequartista di destra, a comporre il tridente offensivo assieme a Venturino e Malen. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Genoa-Roma, Pellegrini uomo copertina dalla parte sbagliata: futuro sempre più in bilico

