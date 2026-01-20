Lang-Galatasaray, dalla Turchia arrivano conferme definitive su un possibile trasferimento di Noa Lang. L’attaccante olandese, attualmente al Napoli, sarebbe prossimo a lasciare la città partenopea. Diverse fonti, sia italiane che turche, riportano dettagli e cifre dell’accordo, rendendo sempre più probabile il suo trasferimento alla squadra turca. La vicenda si avvicina a una conclusione, con l’evolversi delle trattative che sembrano ormai definitive.

L’addio di Noa Lang sembra essere sempre più vicino. L’attaccante olandese è destinato a lasciare la città partenopea e nelle ultime sono arrivate diverse conferme in tal senso, sia da esperti e giornalista italiani ma anche dalla Turchia piovono conferme su quello che sarà l’effettivo futuro dell’attaccante del Napoli. Napoli-Lang, l’addio ad un passo. Lang ed il Napoli non hanno mai trovato un feeling concreto: Conte ha provato a dargli spazio, ma non sempre le prestazioni dell’attaccante hanno rispettato le attese, da qui la volontà di lasciarlo andare, sfruttando anche la sua cessione per portare nuovi giocatori alla corte di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lang-Galatasaray, dalla Turchia annunciano: tutto confermato, cifre e dettagli

Lang – Galatasaray, dalla Turchia arriva l’annuncio a sorpresa in diretta!Da Turchia arriva un aggiornamento su Noa Lang, attualmente al Napoli.

Noa Lang, non ci sono più dubbi! Il Napoli ha preso una decisione: i dettagli e le cifreDopo settimane di indiscrezioni, il Napoli ha ufficializzato la cessione di Noa Lang.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dalla Turchia - Sì del Napoli alla cessione! Contatti Lang-Galatasaray, ma ha offerte anche in Europa; Dalla Turchia – Lang ha accettato l’offerta del Galatasaray: le cifre dell’affare; Napoli, Lang verso il Galatasaray. In uscita anche Lucca; Trattativa avanzata tra Galatasaray e Napoli per Noa Lang, cessione imminente: cifre e dettagli.

In Turchia annunciano: Galatasaray-Lang, affare definito. Cifre e dettagli - Dalla Turchia arrivano importanti aggiornamenti in merito all'imminente trasferimento al Galatasaray da parte di Noa Lang. areanapoli.it

Lang, dalla Turchia annunciano: Ha accettato! Vuole giocare col Galatasaray! - Noa Lang ha accettato l’offerta del Galatasaray! Ad annunciarlo sul proprio account X, è il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu. Secondo l'esperto di ... tuttonapoli.net

Ormai prossimi alla cessione. Il #Galatasaray per #Lang, forse il #Nottingham per #Lucca. Pochi mesi, pochi lampi per entrambi. Un gol a testa in campionato e nulla più. Probabilmente rientreranno tra i FLOP più clamorosi dell'era ADL. facebook

Lang-Galatasaray in chiusura! Romano: "Parte dopo il Copenhagen. Formula e dettagli..." x.com