Napoli la cessione di Noa Lang apre al possibile colpo | idea a sorpresa!

Il calciomercato del Napoli si arricchisce di nuove possibilità con la cessione di Noa Lang. Dopo aver messo nel mirino Lorenzo Lucca come alternativa in attacco, si valutano anche soluzioni per il ruolo di esterno. Questa operazione potrebbe rappresentare un passo importante nella strategia della squadra, aprendo a eventuali sorprese nelle prossime settimane. Restano da seguire gli sviluppi di una fase decisiva del mercato azzurro.

Si infiamma il calciomercato del Napoli. Dopo l’idea in attacco in attesa del sì di Lorenzo Lucca, spunta anche l’idea clamorosa per quanto riguarda il sostituto di Noa Lang. I partenopei, nelle vesti del direttore sportivo Giovanni Manna, tentano il colpaccio Ademola Lookman, rientrante dalla Coppa d’Africa e che potrebbe lasciare la Dea a gennaio. Il Napoli tenta il colpo: idea Lookman. Secondo quanto riportato da Il Mattino, starebbe pensando al colpaccio per gennaio. I partenopei starebbero pensando ad Ademola Lookman, nigeriano dell’Atalanta che potrebbe lasciare i bergamaschi in questa sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, 25 milioni dalla cessione di Noa Lang: il successore già gioca in Serie A?

Il Napoli valuta la cessione di Noa Lang, inserito nella lista dei giocatori in vendita. La società ha stabilito un prezzo di 25 milioni di euro, indicando la volontà di monetizzare dalla possibile partenza dell’esterno offensivo olandese. La decisione apre a possibili opportunità di mercato e a un possibile sostituto già in Serie A.

Il Galatasaray ha chiesto in prestito al Napoli Noa Lang

Il Galatasaray ha avanzato una richiesta di prestito per Noa Lang, attaccante attualmente sotto contratto con il Napoli. La società turca intende rafforzare la propria rosa con l’acquisto temporaneo del giocatore, valutando le condizioni della trattativa. La situazione rimane in fase di definizione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali da entrambe le parti.

Napoli, addio Lang: tutto fatto, cessione in chiusura - Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'accordo tra Napoli e Galatasaray per la cessione di Lang sarebbe ormai in via di definizione. fantacalcio.it