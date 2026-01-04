Mercato Napoli arriva la decisione del club sul futuro di Lang | le ultime

Il Napoli si appresta a comunicare ufficialmente il futuro di Lang, in un momento di consolidamento in campionato. Dopo la recente vittoria contro la Lazio, la squadra si mantiene nelle zone alte della classifica, seguendo da vicino Inter e Milan. La decisione del club riguardo al difensore sarà importante per le prossime settimane, mentre l’ambiente resta concentrato sulle sfide future e sulla continuità dei risultati.

La vittoria contro la Lazio tiene il Napoli nella parte alta della classifica, sulla scia dell’Inter capolista e del Milan. Gli azzurri sfrutteranno le prossime settimane anche per valutare possibili occasioni di mercato, al netto del ‘saldo zero’ al quale il club dovrà sottostare in questa sessione invernale. Mercato Napoli, il futuro di Lang. Il mercato in uscita, dunque, assume una forma ancora più importante per i partenopei, ed in questo senso la posizione di Noa Lang è stata oggetti di valutazione nel corso delle scorse settimane. L’olandese, infatti, è stato definito come uno dei possibili partenti, ed i motivi sono diversi: un feeling mai totalmente esploso con Conte, un rendimento soprattutto all’inizio non particolarmente brillante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, arriva la decisione del club sul futuro di Lang: le ultime Leggi anche: Mercato Juventus, i bianconeri a lavoro per il classe 2007: ecco qual è la priorità. La decisione del club è stata presa, le ultime Leggi anche: Napoli-Lucca, clamorosa svolta: arriva la decisione sul futuro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Napoli mercato bloccato, cosa significa e perché viene chiamato a saldo zero; Paganini: Mercato a saldo zero tarpa le ali al mercato del Napoli; Manna contrario al blocco del mercato a gennaio: Un paradosso, Napoli una delle società più sane; Calciomercato Napoli, rebus Lucca-Lang. E Timber si libera. Napoli mercato bloccato, cosa significa e perché viene chiamato a saldo zero - Il Napoli dovrà operare con un mercato detto a saldo zero, un blocco dovuto ad un determinato parametro che pesa sulla strategia del club ... quifinanza.it

