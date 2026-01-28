L’Inter sta pensando a un ex giocatore del Milan per rinforzare il centrocampo. I nerazzurri stanno valutando un grande colpo, secondo quanto riferisce Moretto. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi su questa operazione.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri pensano a un ex giocatore rossonero per rafforzare il centrocampo: l’indiscrezione di Moretto. L’Inter sogna il colpo Franck Kessié per rinforzare la mediana di Cristian Chivu. L’indiscrezione, lanciata dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul suo canale YouTube, apre scenari clamorosi per il prossimo futuro del club nerazzurro. Dopo l’esperienza in Arabia Saudita, il centrocampista ivoriano starebbe valutando seriamente la possibilità di tornare nel calcio che conta, con la Serie A in cima alle sue preferenze. Il club di Viale della Liberazione non è però l’unico sulle tracce dell’ex milanista. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, un ex giocatore del Milan per migliorare il centrocampo? I nerazzurri pensano al grande colpo: i dettagli

La Palestra Inter osserva con attenzione l’esterno del Cagliari, che sta dimostrando un percorso di crescita costante.

La Palestra sta registrando una crescita significativa, consolidandosi come una delle realtà emergenti della Serie A.

C’è anche l’Inter tra le squadre interessate a comprendere gli sviluppi del futuro di Franck Kessie. Non esistono trattative in corso tra le parti, ma la volontà di aggiornarsi più avanti, pensando al mercato di giugno. x.com