Mercato Inter i nerazzurri pensano a quell’esterno offensivo | trattativa in avvio con l’Al-Ittihad! Tutti i dettagli

L’Inter ha avviato i primi contatti con l’Al-Ittihad per un esterno offensivo. I nerazzurri cercano un rinforzo in quel ruolo e stanno facendo passi concreti per portarlo a Milano. Non ci sono ancora trattative finalizzate, ma la strada sembra ormai tracciata. Nei prossimi giorni si attende un passo avanti deciso.

