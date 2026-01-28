Mercato Inter i nerazzurri pensano a quell’esterno offensivo | trattativa in avvio con l’Al-Ittihad! Tutti i dettagli

Da calcionews24.com 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha avviato i primi contatti con l’Al-Ittihad per un esterno offensivo. I nerazzurri cercano un rinforzo in quel ruolo e stanno facendo passi concreti per portarlo a Milano. Non ci sono ancora trattative finalizzate, ma la strada sembra ormai tracciata. Nei prossimi giorni si attende un passo avanti deciso.

Como, già definito il futuro di Cuenca: va in scena un clamoroso intreccio di mercato! Le ultimissime Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato Genoa: la Juventus insiste per Norton-Cuffy, ecco l’offerta dei bianconeri e la risposta del Grifone! Retroscena Calciomercato Torino: offerta per Kapuadi, la Fiorentina risponde così per Ranieri. E in uscita novità per Ngonge Como, già definito il futuro di Cuenca: va in scena un clamoroso intreccio di mercato! Le ultimissime Tommaso Turci rivela: «Tutto può ancora succedere in campionato, c’è una squadra che ha mostrato più continuità! Su Spalletti-Conte dico questo» Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato Genoa: la Juventus insiste per Norton-Cuffy, ecco l’offerta dei bianconeri e la risposta del Grifone! Retroscena Calciomercato Torino: offerta per Kapuadi, la Fiorentina risponde così per Ranieri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato inter i nerazzurri pensano a quell8217esterno offensivo trattativa in avvio con l8217al ittihad tutti i dettagli

© Calcionews24.com - Mercato Inter, i nerazzurri pensano a quell’esterno offensivo: trattativa in avvio con l’Al-Ittihad! Tutti i dettagli

Approfondimenti su Inter Mercato

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano a Moussa Diaby: trattativa in avvio con l’Al-Ittihad

L’Inter ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato.

Mercato Inter, un ex giocatore del Milan per migliorare il centrocampo? I nerazzurri pensano al grande colpo: i dettagli

L’Inter sta pensando a un ex giocatore del Milan per rinforzare il centrocampo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mercato Inter Accordo Trovato! Soldi in Arrivo dalla Turchia!

Video Mercato Inter ?Accordo Trovato! Soldi in Arrivo dalla Turchia!?

Ultime notizie su Inter Mercato

Argomenti discussi: L'Inter insisterà con il Psv per il ritorno di Perisic; FCIN1908 / Inter, spunta l’opzione Kessie: nerazzurri interessati, ecco gli scenari per giugno; Perisic bis all'Inter? L'accordo col giocatore c'è, ma ecco perché i nerazzurri tiferanno Bayern; Perisic, Sommer e Palacios: il punto sulle trattative di calciomercato dell'Inter.

mercato inter i nerazzurriInter, Marotta fa mercato con gli ex: quanto costano i nuovi 30enni nerazzurriL’Inter valuta ritorno di Perisic e l’operazione Kessié: costi, ingaggi e sostenibilità dei due calciatori di 37 e 30 anni. C’è una strategia ... quifinanza.it

Zenga sul mercato dell'Inter: Luis Henrique non lo darei via. Pensavo prendessero PerisicNel corso del suo intervento su Sky Sport, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha analizzato il mercato dei nerazzurri: Io pensavo prendessero. tuttomercatoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.