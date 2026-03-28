Meloni Salvini e Tajani | vertice a tre dopo la sconfitta referendaria

Ieri sera si è svolto un incontro tra i leader della maggioranza politica. L’obiettivo era discutere della recente sconfitta referendaria e delle previsioni sui sondaggi che saranno pubblicati a breve. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti principali dei partiti di governo, con l’intento di condividere le prime valutazioni sull’esito delle consultazioni popolari e le possibili strategie future.

Ieri sera si è tenuto il summit dei leader della maggioranza, un incontro segnato dall’apprensione per i sondaggi che stanno per essere pubblicati Secondo quanto riportato da “la Repubblica“, la presidente del ConsiglioGiorgia Meloniavrebbe organizzato unacena riservatacon ivicepremier Matteo SalvinieAntonio Tajaniperanalizzarea fondo lasituazione politicaalla luce del recentereferendum.Cautelaeattenzionesembrano dominare l’atmosfera politica all’interno della maggioranza di governo, con unosguardo rivolto ai possibili sviluppi futuri. L’incontro, avvenuto durante la serata di ieri, si colloca in unmomento particolarmente delicato per l’esecutivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni, Salvini e Tajani: vertice a tre dopo la sconfitta referendaria Articoli correlati Meloni invita a cena Salvini e Tajani: vertice a tre dopo la sconfitta al referendum. La premier teme un calo nei sondaggiNon una riunione ufficiale e nemmeno un vertice convocato a Palazzo Chigi, ma una cena lontano dai riflettori. Vertice a casa Meloni con i vicepremier Salvini e Tajani: sul tavolo futuro e strategie dopo la sconfitta al referendumSi sono seduti attorno a un tavolo, a cena, per analizzare la sconfitta al referendum. Una raccolta di contenuti su Meloni Salvini e Tajani vertice a tre... Temi più discussi: Meloni vede Salvini e Tajani, vertice ieri a cena dalla premier; Salvini: 'Tutti qui grazie all'idea di Bossi'. Domenica a Pontida i funerali con Meloni e Tajani; Bossi, funerali a Pontida con Meloni, Salvini e Tajani. I militanti: Addio Capo; A Pontida i funerali di Umberto Bossi: presenti Meloni, Salvini e Tajani. Il Leader della Lega: Buon viaggio, con te tutto è iniziato. Meloni vede Salvini e Tajani, vertice a cena dalla premierLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato venerdì sera i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Lo confermano all'ANSA qualificate fonti di governo, spiegando che si è trattato di ... ansa.it Meloni riunisce i vicepremier Tajani e Salvini a cena: l'allerta nel governo dopo il referendumCena riservata nella villa di Giorgia Meloni, a Roma sud. Attorno al tavolo, ieri sera, dopo il Consiglio dei ministri, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Un vertice a tre, informale n ... repubblica.it La chat WhatsApp del “Consiglio dei ministri”, usata dai membri del governo Meloni per comunicazioni operative, è ferma da oltre 48 ore. Il blocco, secondo quanto riportato, è legato alla permanenza nel gruppo dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanc - facebook.com facebook Ma il vertice…non era meglio se Meloni lo faceva direttamente con Marina B. e Vannacci #sischerza #manontroppo x.com