Dopo il referendum, il presidente del consiglio ha organizzato una cena con il leader della Lega e il vicepresidente del Parlamento europeo. L'incontro si è svolto in forma privata e senza comunicati ufficiali, ma ha attirato l'attenzione per il suo significato politico. I presenti non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche al termine dell’appuntamento.

Una cena riservata, lontana dai riflettori e dai palazzi istituzionali, ma dal forte significato politico. Giorgia Meloni ha convocato nella sua residenza romana i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani per un confronto diretto sulla fase che si è aperta dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’incontro si è svolto venerdì sera, poche ore dopo il Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di fare il punto sugli equilibri della maggioranza e sulle prospettive a breve termine del governo. La sconfitta al referendum e le tensioni nella maggioranza. Il risultato referendario rappresenta il primo vero scossone politico per l’esecutivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni riunisce Salvini e Tajani a cena: vertice dopo il referendum, timori per i sondaggi

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