Sabotaggio ai treni dell’Alta velocità a Bologna Meloni | Contro Olimpiadi delinquenti nemici dell’Italia

Questa mattina a Bologna sono stati trovati cavi di treno incendiati e tranciati sulla linea dell’Alta Velocità verso Venezia. Le fiamme si sono anche scatenate in una cabina elettrica vicino ai binari nei pressi della stazione di Pesaro. La Polizia indaga sul sabotaggio, che rischia di mettere in crisi il traffico ferroviario e di alimentare la preoccupazione sulla sicurezza dei treni veloci. La premier Meloni ha condannato l’atto, definendolo un atto di delinquenza contro l’Italia e le Olimpiadi.

Cavi incendiati e tranciati sulla linea dei treni dell' Alta velocità a Bologna per Venezia, fiamme anche in una cabina elettrica vicino ai binari nei pressi della stazione di Pesaro. Sabotaggio, dice chiaro e tondo Ferrovie dello Stato, che con Rfi gestisce la rete ferroviaria italiana. Si spinge più in là il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "Probabilmente è un atto di terrorismo, di interruzione sull'alta velocità da parte di anarchici e casinisti vari – dice a LaPresse, parlando a margine della discesa libera maschile a Bormio – qua c'è l'Italia bella e là c'è l'Italia minoritaria che però fa danni".

