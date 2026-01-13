In un contesto globale spesso dominato da notizie eclatanti, alcune questioni richiedono un’attenzione più discreta ma altrettanto importante. Pregliasco analizza la timidezza dell’opinione pubblica occidentale nei confronti delle proteste in Iran, evidenziando come certi eventi, pur meno evidenti, possano avere ripercussioni significative. Questa riflessione invita a un’attenzione più consapevole verso situazioni che, pur non attirando immediatamente l’attenzione mediatica, meritano un

Ci sono battaglie che “scuotono” più di altre. La protesta che scuote l’Iran e interroga le coscienze occidentali, lo fa sottovoce. Niente piazze oceaniche, pochi influencer, scarsa mobilitazione politico-sindacale. Un silenzio che stride se confrontato con l’onda emotiva e simbolica sprigionata da Gaza. Non è indifferenza, né tantomeno adesione al regime degli ayatollah. È qualcosa di più sottile e, forse, più rivelatore. Per capire questo cortocircuito dell’opinione pubblica, tra riflessi storici, autocritica occidentale e simbologie che “rendono” sui social, Formiche.net ne ha parlato con Lorenzo Pregliasco, co-fondatore di YouTrend. 🔗 Leggi su Formiche.net

Vi spiego la timidezza dell'opinione pubblica sull'Iran (e non su Gaza). Parla Pregliasco

