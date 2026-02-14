Giorgia Meloni perde leggermente terreno nei sondaggi, mentre Vannacci e Tajani colpiscono duramente Salvini. Il partito di Meloni si ferma al 29,7%, con una diminuzione dello 0,2%, mentre i dati indicano che anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano piccoli cali. In particolare, il partito di Elly Schlein scende di uno 0,1%, raggiungendo il 22,1%, e quello di Giuseppe Conte cala dello 0,4% al 12%.

I sondaggi politici mostrano come i tre grandi partiti sul podio del consenso siano in calo: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni va al 29,7% ( -0,2% ), il Partito Democratico di Elly Schlein è al 22,1% ( -0,1% ) e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte scende al 12% ( -0,4% ). Per il resto, il calo più grave lo vive la Lega, orfana di Roberto Vannacci: il Carroccio è al 7,4% (-0,7%). Questa settimana guadagnano solo Forza Italia che va al 9,1% (+0,5%) e Azione che va al 3,2% (+0,3%). Ma la novità più interessante riguarda proprio l’ex generale, che con Futuro Nazionale spariglia e si attesta al 2,9%, a un passo dalla soglia di sbarramento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nei sondaggi politici lieve calo per Meloni mentre Vannacci e Tajani azzoppano Salvini

Il generale Vannacci ottiene il 3,6% nei sondaggi di Termometro Politico, che evidenziano anche un lieve calo di FdI, probabilmente influenzato dai recenti dibattiti interni al partito, mentre Forza Italia e Lega si avvicinano ulteriormente nelle preferenze degli elettori.

L’ultimo sondaggio di Termometro Politico mostra un aumento per Giorgia Meloni e il suo partito.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, sondaggio YouTrend: avanti il No se è bassa l'affluenza; Referendum, primo sorpasso nei sondaggi: per YouTrend il No è al 51% tra chi è sicuro di andare a votare; Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora primo, segue il Pd: FI allunga lo stacco con la Lega; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 10 febbraio 2026, in calo Meloni e Schlein, Vannacci fa un buon debutto.

Sondaggi politici: cala la fiducia in Giorgia Meloni, anche FdI perde consensoIl nuovo sondaggio di Termometro Politico fotografa un centrodestra in movimento, con Fratelli d'Italia che arretra di tre decimi e una competizione più ... fanpage.it

Sondaggi politici 2026/ Pd e M5s risalgono, Lega scende al 6% tallonata da Futuro Nazionale di VannacciSondaggi politici 2026, intenzioni di voto: Pd e M5s risalgono, Forza Italia stabile, FdI e Lega in calo, al 3,9% Futuro Nazionale di Vannacci ... ilsussidiario.net

#omnibus Livio Gigliuto con gli ultimi sondaggi sulla fiducia degli italiani nella premier Giorgia Meloni x.com

#omnibus Livio Gigliuto con gli ultimi sondaggi sulla fiducia degli italiani nella premier Giorgia Meloni facebook